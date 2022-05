Trabalhadores de bilheteiras da CP fazem greve esta quarta-feira

Os trabalhadores de bilheteiras da CP fazem greve já esta quarta-feira, o que poderá provocar dificuldades a utentes no primeiro dia do mês - dia me que se adquire o passe social.

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) prevê uma greve que dure 24 horas para reivindicar aumentos salariais.

A greve desta quarta-feira aplica-se só aos trabalhadores operacionais das bilheteiras e respetivas chefias - cerca de 500 em todo o país, mas para os dias 12 e 23 de junho estão marcadas outras greves com todos os trabalhadores.

Os associados do SFRCI participaram com outros sindicatos numa greve de 24 horas no dia 16 e os revisores, por si representados, fizeram greves parciais nos dias 23 e 27 de maio em defesa de aumentos salariais e melhores condições de trabalho.



A próxima greve marcada para 12 de junho realiza-se a sul de Pombal, enquanto a greve de 13 de junho aplica-se ao norte de Pombal.