Sócrates invoca falta de sorteio eletrónico para afastar juízas do Tribunal da Relação

O ex-primeiro-ministro José Sócrates pediu a nulidade da distribuição no Tribunal da Relação de Lisboa do recurso relativo à decisão instrutória do juiz Ivo Rosa no processo Operação Marquês, alegando não ter havido sorteio eletrónico de juiz.

Em requerimento dirigido à juíza desembargadora presidente da 9ª secção da Relação de Lisboa, Pedro Delille, advogado de Sócrates, afirma que o processo foi "pura e simplesmente atribuído" à juíza desembargadora adjunta, "sem precedência do sorteio eletrónico e aleatório legalmente exigido".

O advogado de Sócrates argumenta no documento a que a Lusa teve acesso que os procedimentos legais foram “ignorados, desprezados".

A justificar o pedido de nulidade, Pedro Delille aponta outras irregularidades, nomeadamente não ter sido notificado como advogado de Sócrates para o ato de distribuição, a "ausência do Ministério Público" e "inexistência ou omissão de documentação" que formalize e confirme a distribuição do processo.

Assim, entende a defesa que "a distribuição deste processo e todos os atos nele praticados desde então mostram-se viciados de nulidade insanável por violação das regras de competência do tribunal (Relação de Lisboa)".

O mandatário de Sócrates pede o afastamento do coletivo de juízas desembargadoras, defendendo que a "ausência de sorteio eletrónico e aleatório" da juíza representa "motivo sério e grave adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade" e, consequentemente, "de todo o coletivo" presidido pela desembargadora Maria José Caçador.