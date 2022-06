Ministro da Educação responde aos temas que afetam o setor

Convidado no programa As Três da Manhã, o ministro da Educação foi o protagonista do espaço “Explicador”, respondendo a questões que preocupam o setor.

O que vai ser alterado ao nível da renovação de contratos?

A possibilidade que estamos a criar com aquilo que foi negociado com os sindicatos é a possibilidade de haver renovação de contratos no próximo ano letivo, não apenas nos que já eram renováveis, que eram os contratos anuais e completos, mas também a possibilidade de renovar horários incompletos.

Isto é uma medida que permite duas coisas: uma, dar continuidade às equipas pedagógicas das escolas, ou seja, não mudar tudo em setembro; outra, mitigarmos novamente problemas que poderiam surgir de pessoas que estão na escola onde estão bem e a escola tem interesse em que continuem lá e os próprios professores também e que, em setembro, mudando tudo...

Estas mudanças permitem fixar mais quantos professores nas escolas?

Vai depender, porque decorre da aceitação por parte da escola e por parte do próprio professor. Podemos estar a falar de uns três mil/quatro mil professores, que podem continuar no lugar onde estão. Mas é uma estimativa muito grosseira, repito.

O Ministério vai alterar os quadros de zona pedagógica. Que conceito é este e que mudanças vão ser feitas?

Os quadros de zona são regiões do país onde os professores podem ser colocados, não numa escola só, mas num quadro de zona. Durante o tempo da troika, estes quadros de zona foram alargados para regiões muito muito grandes, o que faz com que o professor que está vinculado em quadro de zona possa, ainda assim, ter deslocações de 200 quilómetros.