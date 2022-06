Junho arranca com táxis mais caros e fim de taxas moderadoras

As exceções são a ida não referenciada a urgências, isto é, quando o utente não é enviado pelo centro de saúde ou pela linha SNS24, ou as urgências que não exijam internamento.

Começando pelo setor da Saúde, a ministra Marta Temido anunciou, no debate do Orçamento do Estado, o fim de praticamente todas as taxas moderadoras já a partir de junho .

A partir desta quarta-feira, os portugueses vão pagar mais para andar de Táxi e acabam as taxas moderadoras nos hospitais, com algumas exceções.

O mês de junho arranca com novidades no setor dos transportes e no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Continuam isentos os utentes do SNS pobres que se encontrem em situação de insuficiência económica comprovada, mesmo nas situações em que a taxa moderadora continua a ser paga, ressalva o decreto-lei.

O fim das taxas moderadoras implica uma perda de receita para o Serviço Nacional de Saúde a rondar os 31 milhões de euros, por ano.

De acordo com a ministra da Saúde, taxas moderadoras "deixam de ser cobradas em qualquer consulta", dando como exemplo as consultas subsequentes a uma primeira consulta em contexto hospitalar, que continuam sujeitas a taxas, mas que tal vai mudar com o diploma de alteração do regime de taxas.

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo, mas Marcelo Rebelo de Sousa alerta para "a distinção feita entre as pessoas, com a potencial discriminação designadamente dos beneficiários da ADSE".

O chefe de Estado assinala ainda que a medida poderá confrontar-se "com a carência de médicos de família e com a sobrecarga da linha SNS 24".

Tarifa dos Táxis sobe 8%

Junho começa também com uma atualização das tarifas dos táxis, o primeiro aumento no setor verificado no espaço de nove anos.

As tarifas dos táxis vão subir, em média, cerca de 8%, a partir desta quarta-feira, de acordo com o Ministério da Economia.