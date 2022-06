Empresário detido por burlas online de milhares de euros

A Polícia Judiciária deteve no Porto um indivíduo pela prática continuada de crimes de burla qualificada. É um empresário, de 55 anos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

“O arguido, recorrendo ao nome de empresas de que é possuidor, publicava em sites internacionais da especialidade anúncios de venda de máquinas e equipamentos usados, a preços inferiores ao valor do mercado, estabelecendo depois negociação via online ou por telefone com os interessados na compra e emitindo a respetiva fatura de pagamento”, descreve a nota enviada à redação.

Os compradores faziam a transferência dos montantes acordados, mas não recebiam qualquer máquina ou conseguiam a devolução do pagamento.

Graças a este modus operandi o suspeito conseguiu obter várias dezenas de milhares de euros, em Portugal e noutros países, ao longo de vários anos.

O detido presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido determinada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.