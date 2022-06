Crianças que tiveram Covid-19 apresentam lesões cardíacas e pulmonares persistentes

Um estudo realizado por especialistas do Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, revela que há crianças que estiveram infetadas com o vírus SARS-CoV-2 que, mesmo assintomáticas ou com sintomas ligeiros, apresentam lesões cardíacas e pulmonares persistentes.

Em entrevista à Renascença, a médica Maria João Brito, autora do artigo, publicado na Ata Médica Portuguesa, explica que "crianças infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 desenvolvem a Síndrome Inflamatória Multissistémica".



"É uma complicação rara, descrita principalmente em crianças, embora seja também diagnosticada em jovens adultos", acrescenta a médica.

O estudo centrou-se nos internamentos por Covid de abril de 2020 a abril de 2021 e concluiu que entre as 312 crianças internadas, 45 (14,4%) tiveram Síndrome Inflamatória Multissistémica (MIS-C), a primeira a 23 de abril de 2020.

A infeciologista pediátrica explica que "representa uma resposta desadequada do sistema imunológico face a uma infeção pelo vírus".