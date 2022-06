Alfredo da Costa abre primeiro Centro de Responsabilidade Integrado Fetal do país

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, CHULC, inaugura esta quarta-feira na Maternidade Alfredo da Costa (MAC) o Centro de Responsabilidade Integrado de Medicina e Cirurgia Fetal (CRI-MCF), o primeiro em todo o país. Em entrevista à Renascença, a presidente do conselho de administração, Rosa Valente Matos, destaca a importância da nova estrutura que vai reforçar a resposta a nível nacional e, a curto prazo, apresentar candidatura a centro de referência europeu em DPN (Diagnóstico Pré-natal) e Terapia Fetal.

Qual o objetivo da criação do Centro de Responsabilidade Integrada de Diagnóstico Pré-natal?

Será o primeiro a nível nacional, nesta área. E o grande objetivo é acompanhar todas as grávidas que têm o risco aumentado de patologia materna e fetal; é apanhar estas grávidas e acompanhá-las numa fase ainda muito precoce. Já é, neste momento, um centro de referência nacional para a realização da cirurgia fetal. É o único a nível nacional com esta diferenciação, mas nós pretendemos que ele seja ainda muito mais, que seja um trabalho que possa responder a todo o nacional. De certa maneira já o é, mas com uma equipa multidisciplinar, desde médicos, enfermeiros, patologistas, geneticistas; portanto, haver aqui uma equipa que efetivamente se organiza para responder a todo um processo de tratamento da mulher e da sua criança.

A abertura deste centro vai permitir alargar a resposta na região de Lisboa e a nível nacional?

O que nós pretendemos é exatamente isso, até porque recebemos mulheres do todo nacional na MAC, já neste centro de diagnóstico pré-natal, que agora vai ser um centro de responsabilidade integrado, porque a mulher, de certa maneira, quando entra, tem todo um processo. Entra no dia e faz tudo aquilo que tem que fazer e só sairá quando tiver efetivamente o seu tratamento completado, pelo menos na fase desse tratamento.

Penso que, para o todo nacional, é uma grande mais-valia; vai ser, realmente, um Centro de Responsabilidade Integrado de Diagnóstico Pré-natal, vai servir o todo nacional e temos esperança também que seja uma referência a nível internacional.

Com quantos profissionais vai contar e quais os meios de que vai dispor?

Nós, neste momento estamos a fazer algumas adaptações. Vai duplicar o seu espaço. Nesta fase tem 12 obstetras e cinco enfermeiros. Pretendemos que, ao longo destes dois anos, possa chegar até sete. Tem quatro assistentes operacionais e quatro assistentes técnicos. O objetivo é chegar a 2023 com 14 médicos, com sete enfermeiros e sete operacionais. Estamos aqui também a fazer um percurso e um caminho relativamente aos recursos humanos e, depois, todos os equipamentos, desde ecógrafos a laser, tudo aquilo que o centro necessita e que vamos obviamente renovando, porque já temos algum equipamento.

Como a equipa é multidisciplinar, vamos ter um cardiologista pediátrico, um feto patologista, um geneticista, um farmacêutico. Portanto, como digo, é uma equipa multidisciplinar para responder a tudo aquilo que é necessidade nesta área materna e fetal.

Reforçar a resposta a nível nacional e apresentar candidatura a Centro de referência Europeu em DPN e Terapia Fetal.

O objetivo é esse, porque também queremos que isto seja um centro de investigação ou seja, permitir que os profissionais que ali trabalham possam fazer investigação, possam fazer os seus doutoramentos. O Centro Hospitalar Lisboa Central é um hospital universitário. Este centro de referência, este centro de responsabilidade vai permitir exatamente isso e estão alocadas horas exatamente para que os profissionais possam fazer investigação, possam fazer os doutoramentos e fazer todo um caminho de conhecimento com vista a melhorarmos também o atendimento das nossas mulheres.

Que balanço pode ser feito dos centros de responsabilidade integrada do centro hospitalar? Vão abrir mais?

É o sétimo, neste momento. Nós já temos seis CRI a funcionar. Começámos com o Centro de Responsabilidade de Urologia, seguiu-se a gastro, isto tudo em 2020, ainda no tempo da pandemia, depois o Centro de Responsabilidade Integrada de Oftalmologia Pediátrica, a funcionar na Estefânia, o Centro de Responsabilidade da Obesidade, o nosso Centro de Responsabilidade da Traumatologia, que funciona em São José, o Centro de Responsabilidade de Dermatologia e agora o nosso CRI-DPN que muito nos orgulha, que é uma mais-valia. E temos também ainda para este ano dois novos CRI, que é o CRI da esclerose múltipla, que vamos abrir no Hospital dos Capuchos, vocacionado para a esclerose múltipla. E vamos ter depois, em São José, até ao final do ano, o chamado ‘Spine Center’, da patologia da coluna, muito dedicado só a patologia da coluna.

Um novo modelo organizativo.

Efetivamente é um modelo organizativo diferente. O CRI é uma estrutura orgânica de gestão intermédia muito flexível. Depende muito das equipas, portanto, é de baixo para cima, ou seja, as equipas organizam-se, fazem um plano de ação, fazem uma proposta ao conselho de administração que depois o aprova; portanto, são equipas multidisciplinares. Tem um regulamento interno, tem um contrato programa e isso orgulha-nos muito, porque isso permite não só aumentar a acessibilidade como diminuir, muitas vezes, o tempo de espera, como aconteceu neste CRI que acabei de referir. Fomenta muito a gestão partilhada de recursos, rentabiliza muito a capacidade de instalar o Serviço Nacional de Saúde e incentiva também os profissionais a ficarem no centro hospitalar. Nós estamos neste momento a sentir que há muitos profissionais a sair. Isto é uma maneira de os captar porque trabalham em equipa, tem objetivos, porque são eles que se organizam.

Há aqui realmente uma certa responsabilidade que nos permite organizar o hospital de maneira diferente. E isso é muito importante, principalmente na altura em que estamos e que assistimos a que tantos profissionais estão a sair do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, para o Centro Hospitalar Lisboa Central é com muito orgulho que digo, cada vez mais, e penso que começámos em 2020, o resultado tem sido bom, porque há cada vez mais profissionais a se organizar e a fazer propostas nesse sentido.

Podem os CRI ser uma forma de atrair e reter os médicos no SNS?

Para nós tem sido. E posso dizer-lhe que em termos do Centro de Responsabilidade de Traumatologia e Orto traumatologia até houve um profissional que trabalhava no privado e veio trabalhar connosco. Portanto, isso é uma mais-valia também para nós. Conseguimos ir retirar ao privado um profissional, um ortopedista doutorado que veio trabalhar connosco e que muito nos orgulha e que faz parte desta excelente equipa. E temos melhorado muito. Só para lhe falar, nesse centro, quando nós começámos, quando eu cheguei cá, tínhamos oito camas, neste momento temos 23 e temos já uma taxa de ocupação muito elevada e conseguimos responder aos doentes com trauma que chegam à nossa urgência, não ainda com a demora, em média, que gostaríamos, mas, pelo que estamos a caminhar, porque pretendemos responder entre as 24 e as 48 horas. Ainda não estamos a conseguir fazer isso a todos, mas o nosso objetivo é isso. Posso dizer que ter uma equipa motivada e em torno de objetivos comuns e partilhados, porque estamos aqui a falar de objetivos partilhados, desde médicos, aos administrativos, aos enfermeiros, aos auxiliares, aos farmacêuticos, aos fisioterapeutas. A equipa trabalha com objetivos muito claros e baseada na partilha de responsabilidade e na satisfação dos utentes, porque, no final do dia, é para eles que trabalhamos e para que eles possam estar aqui o menos possível e saiam daqui satisfeitos. E quando digo satisfeito é com qualidade de vida em termos da sua patologia, melhores, que possam ir para casa, possam fazer a sua vida. Esse é efetivamente o objetivo, que não quer dizer que nos outros serviços que não seja de responsabilidade, não seja objetivo. O que eu estou aqui dizer é que aqui há um trabalho de equipa, que é claro e é partilhado por todos. É diferente, é um processo organizativo diferente.

Os profissionais de saúde têm incentivos financeiros?

Têm, porque há a produção adicional. Nas áreas cirúrgicas estes incentivos são alocados efetivamente à produção adicional. Na área médica, nós estamos a trabalhar, neste momento, também o modelo que possa permitir, através de um aumento da produção, ter aqui alguns incentivos. Mas tudo está ligado ao aumento de produção, à diminuição da demora média, à diminuição da lista de espera, dos tempos de espera. Portanto, esses incentivos têm como referência as quatro ou cinco variáveis que nos permite ao hospital efetivamente permear a equipa, não se trata aqui do médico ou do enfermeiro, trata-se da equipa toda. Os incentivos são partilhados pela equipa toda, que fazem parte dos CRI.

Com as áreas cirúrgicas, não temos tido tantos problemas, embora, obviamente, que o nosso objetivo é que um dia este modelo de financiamento dos CRI seja trabalhado, como foi para o modelo B das Unidades de Saúde Familiar.

Os CRI, quando foram criados, também foram um bocadinho pensados nesse sentido. De facto, o modelo de financiamento não tem sido trabalhado e isso temos que o fazer, é urgente. E por isso estamos a utilizar aquilo que, neste momento, a lei nos permite fazer, que é através da produção adicional. Nos centros de responsabilidade mais médicos, isso é mais difícil, mas também estamos a trabalhar neste momento no centro hospitalar exatamente porque também a lei o permite, para que os profissionais das áreas médicas e dos centros de responsabilidade nessas áreas possam também ter os seus incentivos alocados aos tempos médios de resposta, à produção, à qualidade, a tudo isso. E isso é feito através de um plano de ação e de atividades no contrato de gestão. Portanto, os instrumentos que nós utilizamos para os serviços são os mesmos que utilizamos para os centros de responsabilidade integrados. É apenas e bem uma estrutura orgânica de gestão intermédia mais flexível e que permite dar mais autonomia aos profissionais e mais responsabilidade.

É um caminho que está a ser feito e que parece atrativo.

Eu penso que é um caminho que estamos a fazer e que muito me orgulha, até rumo ao novo hospital, o novo Hospital Oriental de Lisboa, isto já é uma forma organizativa diferente. Como eu costumo dizer, não é a última bolacha do pacote, entre aspas; há outros modelos organizativos e nós já temos também aqui alguns, mas é um processo que traz alguma satisfação aos profissionais e aos nossos utentes porque nós temos tido essa preocupação de avaliar.

Como disse, temos alguns CRI que já funcionam desde 2020 e os profissionais estão satisfeitos, os doentes também. E é esse o caminho que temos que percorrer: profissionais mais satisfeitos e cada vez mais valor em termos de daquilo que são os nossos cuidados de saúde e da prestação que temos que dar àquelas pessoas que precisam e que nos procuram todos os dias.

Os Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) são estruturas de gestão intermédia, dependentes dos conselhos de administração dos hospitais EPE (entidades públicas empresariais) que integram a rede SNS.

Estas estruturas são dotadas de autonomia funcional e técnica, mediante o estabelecimento de um compromisso de desempenho assistencial e económico-financeiro. Os profissionais que integram estes centros de responsabilidade poderão aceder a incentivos institucionais e financeiros diretamente relacionados com o desempenho alcançado.

A criação dos CRI constitui-se como um processo de reorganização interna para a prestação de cuidados que pressupõe a apresentação de um projeto assistencial e a negociação dos seus termos com os conselhos de administração das unidades hospitalares onde se integram.

O modelo de regulamento está previsto na Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 71/2018, de 8 de março.