Pedrógão Grande. Advogada de comandante dos bombeiros acusa MP de ignorar provas

A advogada do comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande afirmou, nesta terça-feira, nas alegações finais do julgamento de Pedrógão Grande que decorre no tribunal de Leiria, que “o Ministério Público retalhou ardilosamente a prova produzida e o tribunal terá de usar de arte para que a justiça não saia daqui comprometida”.

“O Ministério Público tem a função de contribuir para a descoberta da verdade e, em função dessa verdade, pedir a condenação ou absolvição”, considerou Filomena Girão em declarações aos jornalistas.

Para a advogada, o Ministério Público “não pode acusar a todo o custo”, que foi o que aconteceu.