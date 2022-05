Há 440 praias com qualidade de ouro em 2022

Inédito é também o número de praias interiores que obtiveram este galardão. A associação ambientalista registou um aumento acentuado. São agora 72, as praias com “Qualidade de Ouro”.

No total, foram distinguidas mais 47 praias, comparativamente com o ano de 2021, com a região Centro a registar a maior subida - de 23 praias – o que equivale a um crescimento na ordem dos de 85%.

“Assim, ficam a saber que, aquela praia que estão a frequentar, tem um histórico de segurança, com a qualidade desejada, que confere todas as condições para a sua saúde, mas também para o ambiente”, adianta.

O gráfico da associação ambientalista mostra que das 440 praias galardoadas em 2022, 359 são costeiras, 72 interiores e 9 de transição.

Quanto à sua distribuição, por regiões, conclui-se que a região Tejo e Oeste volta a registar o maior número de praias galardoadas (103), seguida do Algarve (86) e, logo depois, o Norte (78).

Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira verificou-se uma subida de 12 e 5 praias galardoadas, o que representa uma subida percentual de 28% e 17%, respetivamente.

Já o Alentejo registou igualmente uma subida significativa, na ordem dos 26%.

Para Sara Santos, este recorde está associado ao decréscimo do turismo, nos últimos dois anos, por causa da pandemia.

“Quando reduzimos a nossa intensidade no meio natural, os resultados ficam à vista. O turismo tem esse lado que acaba por ser negativo em relação à pressão que se faz nos recursos naturais. Por isso, consideramos esta subida do número de praias com qualidade da água balnear, também reflete a acalmia no setor nos últimos anos devido à pandemia”, afiança.

Para poderem ostentar a bandeira praia “Qualidade de Ouro”, as praias devem cumprir determinados critérios, desde logo, a excelência da qualidade da água nas últimas quatro épocas balneares (de 2017 a 2020), além do resultado das análises que devem conter valores que se enquadrem na diretiva relativa às águas balneares.

Por outro lado, explica a Quercus, na última época balnear, neste caso 2021, não poderá ter-se registado qualquer tipo de ocorrência ou aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear e/ou interdição temporária da praia.

Neste caso, a avaliação é baseada na informação pública oficial disponível, tendo apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.

Aqui pode consultar as praias “Qualidade de Ouro” 2022