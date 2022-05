Centro de Portugal bateu recorde de visitantes em abril

O Centro de Portugal registou no mês de abril um recorde de visitantes e superou os resultados pré-pandemia, anunciou hoje a Turismo Centro de Portugal.

"O mês de abril de 2022 foi o melhor abril de sempre para a atividade turística no Centro de Portugal, superando os resultados históricos pré-pandemia", anunciou hoje aquela entidade, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) comprovaram que o "retraimento na procura" provocado pela pandemia da covid-19 foi "já ultrapassado", deixando "excelentes indicações para o resto do ano" no Centro de Portugal.

No total de dormidas, o mês de abril de 2022, em comparação com o mesmo mês em 2019, que tinha sido o melhor até à data, registou um aumento percentual de 2,5% no Centro de Portugal.

"Tinham sido 590.560[dormidas] em abril de 2019 e foram 605.511 no mesmo mês de 2022, de acordo com a estimativa rápida do INE. Ou seja, verificaram-se mais 14.951 dormidas", lê-se.

"Este aumento de 2,5% é superior à média nacional, que se cifrou nos 01%. Note-se que as dormidas caíram de forma abrupta nos anos da pandemia: 20.017 em abril de 2020 e 144.506 em abril de 2021".

A Turismo Centro de Portugal, entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país, referiu que a subida foi mais significativa entre os visitantes nacionais, cujas dormidas cresceram 18,4% entre abril de 2019 e abril de 2022, para 384.034, "um sinal de que o Centro de Portugal continua a ser um destino preferido dos portugueses".

No comunicado, a Turismo Centro de Portugal adiantou ainda que as dormidas com origem no estrangeiro ainda não estão ao nível de 2019, mas aproximam-se cada vez mais, com "266.271 [dormidas] em abril de 2019 e 221.477 em abril de 2022".

Relativamente ao indicador da estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico, a entidade referiu que "subiu de 1,70 noites, em abril de 2019, para 1,76 noites, em abril de 2022", o que significa que "os visitantes estão a ficar cada vez mais tempo nos alojamentos".

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, não ficou surpreendido com os números hoje conhecidos, já que "os indicadores de que já se dispunha mostravam que a atividade turística no Centro de Portugal tinha sido excelente em abril, mês da Páscoa, em que houve vários alojamentos com a lotação esgotada".

"Se nada de anormal acontecer, é expectável que tenhamos um ano de 2022 histórico, com níveis de procura superiores aos dos melhores anos pré-pandemia. É um balão de oxigénio para os empresários do setor, que mostraram uma resiliência extraordinária durante os últimos dois anos e que merecem estes resultados tão animadores", sublinhou Pedro Machado.

O conjunto dos quatro meses de 2022, de janeiro a abril, os números são "promissores", já que as dormidas de visitantes nacionais "aumentaram 7,7% em relação ao mesmo período de 2019, de 1.018.033 para 1.096.166. As dormidas totais, incluindo estrangeiros, estão também em plena recuperação: 1,66 milhões entre janeiro e abril de 2019, face a 1,58 milhões entre janeiro e abril de 2022".