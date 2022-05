António Almeida Costa chumbado para juiz do Tribunal Constitucional

O nome António Almeida Costa foi chumbado para juiz-conselheiro do Tribunal Constitucional (TC), numa votação realizada esta terça-feira.

Rejeitado o nome de António Almeida Costa, terá agora de ser apresentado um novo candidato a juiz do Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional, em comunicado enviado à Renascença, explica que "o processo de cooptação relativo ao nome proposto foi concluído sem que se tenha procedido à cooptação", na reunião de hoje.

"A cooptação será retomada em breve", adianta a breve nota, sem avançar pormenores sobre o chumbo do nome de António Almeida Costa.

António Almeida Costa está envolto numa polémica relacionada com declarações sobre aborto e liberdade de imprensa.

O professor universitário está ligado a várias revisões do Código Penal e é membro do Conselho Superior do Ministério Público.