Sindicato do SEF responde ao ministro. “É fácil colocar as culpas em quem já está morto”

O presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação e Fiscalização das Fronteiras, Renato Mendonça, garante que o caos no aeroporto de Lisboa, como o que este domingo se viveu, é frequente e que a culpa é da ANA. “É fácil colocar as culpas em quem já está morto”, responde.

Uma reunião de trabalhadores realizada, este domingo, por um dos três sindicatos do SEF, entre as 6h00 e as 9h00, provocou constrangimentos na área das chegadas do Aeroporto de Lisboa.

De acordo com estimativa da ANA Aeroportos, esta reunião de trabalhadores terá afetado mais de 4.500 passageiros.

Os passageiros de voos que chegaram de fora da europa e esperaram entre quatro a cinco horas no controlo dos passaportes.

Em relação ao dia escolhido, o sindicalista diz que no aeroporto os funcionários do SEF trabalham “24/7” e “tínhamos de escolher um dia”.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmou este domingo que “o país não pode ficar dependente dos trabalhadores, naturalmente exercitando os seus direitos fundamentais, é evidente que o país não pode bloquear por que se entende convocar um plenário de trabalhadores na altura em que o país mais é procurado por visitantes de todo o mundo, que o querem conhecer”.