Revolução no transporte rodoviário na Grande Lisboa arranca a 1 de Junho

A Carris Metropolitana começa oficialmente a desenvolver a sua missão no transporte rodoviário urbano a partir de quarta-feira, numa das quatro áreas definidas pela Transportes Metropolitanos de Lisboa, a empresa pública agora responsável pela gestão dos transportes na região.

No caso, a área quatro, que abrange os concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal. Uma área que está incluída numa nova rede, em que a Carris Metropolitana será o único operador rodoviário presente, desaparecendo as marcas e empresas até aqui existentes. Uma rede com nova numeração nas cerca de 850 linhas, 160 delas novas, que vão percorrer perto de 14 mil paragens em novos horários com novas viaturas, todas amarelas.

Rui Lopo, da administração da Transportes Metropolitanos de Lisboa, admite que pode, de inicio, ser confusa a compreensão das mudanças pelos habituais utentes. Mas explica que está a ser feito "um esforço grande na informação", mesmo sabendo que "estas coisas têm sempre uma capacidade real de apreensão e de chegar ás pessoas muito mais reduzida do que a esperamos que aconteça".

Com vista á adaptação à nova realidade, a Transportes Metropolitanos de Lisboa lançou um “conversor" de linhas no seu site, a partir do qual os habituais utentes podem melhor perceber essas alterações à rede, onde surgem agora quatro tipologias de linhas que surgem agora em cores diferentes. E uma linha telefónica (210 418 800) para prestar informações aos utentes.

Ao todo, cerca de 400 mil pessoas vão utilizar a área 4 da rede da Carris Metropolitana. Daqui a um mês, a abertura das outras três redes permitirá servir aproximadamente 2,8 milhões de potenciais utilizadores.