Refugiados ucranianos no Algarve já não estarão em risco de despejo

Com o aproximar do verão, muitos refugiados ucranianos no Algarve correram o risco de perder o alojamento, mas a situação já estará resolvida, com o apoio das autarquias

Com a perspetiva de um verão com muitos turistas, os refugiados ucranianos foram alertados pelos proprietários que deveriam libertar essas habitações. Ainda assim, as autarquias já conseguiram dar uma resposta a grande parte destas pessoas.



"A Câmara de Lagos está a usar o parque de campismo e o número de quartos não tem limite. Entretanto, também estão a fazer obras para transformar uma escola primária num local que possa receber cerca de 30 pessoas", conta-nos Roman Prystay, da Associação Ucranianos Portugal – Lagos, que destaca ainda o apoio dado pela autarquia local a estes refugiados ucranianos.

Estão registadas 405 pessoas, sendo que 300 recebem apoio seja com habitação, alimentação ou na colocação dos filhos em escolas e creches.