Expofacic. Cantanhede espera mais de 400 mil pessoas sem restrições

Constatando que “há uma vontade tremenda das pessoas de confraternizar”, a autarca acredita que vai haver uma grande adesão” e que “se o tempo ajudar, se a pandemia não se agravar e se a guerra não agravar a situação económica, vai mesmo ser uma grande feira” até porque “há muita gente já que planeia as suas férias a pensar na Expofacic”.

Contudo, a autarquia decidiu não aumentar o preço dos bilhetes, pois acredita que “é possível aumentar a receita através do aumento da afluência do público.”

A organização manteve também “o desafio de conseguir o equilíbrio entre as despesas e as receitas, o que tem garantido a autossustentabilidade” do evento nos anos anteriores.

Turismo do Centro destaca importância do certame

“A Expofacic é um dos maiores eventos nacionais, se não o maior evento nacional”, afirma o presidente do Turismo do Centro, que destaca a importância dos eventos nacionais “para o retomar do crescimento e da confiança dos consumidores”.

Segundo Pedro Machado, a região Centro registou, nos meses de fevereiro e março de 2022, “um crescimento substantivo relativamente ao nosso melhor ano que era 2019” e “em fevereiro de 2022, registamos mais 8 mil dormidas do que no período homólogo de 2019”.

O que é “particularmente relevante”, considerou o responsável, pois reflete “o restaurar da confiança no mercado interno”.