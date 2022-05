Covid-19. Hospital de Ponta Delgada com 70 internados bate recorde desde início da pandemia

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, revelou esta segunda-feira que tem 70 doentes internados com Covid-19, o maior número desde o início da pandemia, que está a causar uma “enorme carga” nos serviços da unidade.

“Hoje estão internados 70 doentes ‘Covid’ nas nossas enfermarias e este é o maior número de doentes ‘Covid’ que tivemos até agora, em internamento. Estão distribuídos por quatro enfermarias”, avançou o gabinete de comunicação do HDES, em resposta a questões da agência Lusa.

O conselho de administração do maior hospital da região realça que “está a acompanhar diariamente o evoluir da situação”, admitindo ser “indiscutível” que a Covid-19 “está a ter uma enorme carga” nos serviços da unidade.

“A capacidade de momento é suficiente. No futuro, serão tomadas as medidas necessárias e adequadas perante o número de internamentos que for surgindo”, lê-se na posição escrita do HDES.

O hospital de Ponta Delgada avança ainda que o número de ocorrências às urgências “também tem batido recordes” devido à Covid-19 e a “todo o tipo de patologias”.