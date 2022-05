Assembleia Municipal aprovou voto de pesar pela morte da investigadora Raquel Seruca

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta noite, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Raquel Seruca e cumpriu um minuto de silêncio em memória da investigadora.

No voto de pesar, lido pelo presidente da Assembleia Municipal, Sebastião Feio de Azevedo, a Assembleia Municipal do Porto lembrou que Raquel Seruca era uma “mais prestigiadas” investigadoras na área da investigação do cancro gástrico.

Raquel Seruca morreu hoje, aos 59 anos, de doença oncológica, informou a Universidade do Porto, onde era professora e investigadora.

Nascida na cidade do Porto em 9 de junho de 1962, Raquel Seruca licenciou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1986 e doutorou-se em 1995 pela mesma universidade. Foi bolseira de investigação no Departamento de Genética Humana da Universidade de Groningen, Países Baixos, em 1998.

Foi investigadora no Ipatimup e no i3S, onde liderou um grupo de investigação dedicado ao estudo do cancro gástrico.