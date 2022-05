Ministro arrasa trabalhadores do SEF. “O país não pode bloquear porque se entende convocar um plenário”

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, foi este domingo muito crítico para com os trabalhadores do SEF que decidiram marca um plenário para hoje entre as 6h00 e as 9h00 no aeroporto de Lisboa. “O país não pode ficar dependente dos trabalhadores, naturalmente exercitando os seus direitos fundamentais, é evidente que o país não pode bloquear por que se entende convocar um plenário de trabalhadores na altura em que o país mais é procurado por visitantes de todo o mundo, que o querem conhecer”, disse Carneiro, em Lamego, à margem da comemoração do Dia do Bombeiro. Ainda assim, o ministro disse que conta com os profissionais do SEF “que não concordam com aquilo que hoje foi feito”, ou seja, marcar um plenário para o momento que “se sabe que é a altura em que mais turistas chegam ao nosso país”.

José Luís Carneiro acrescentou que naquele período de tempo, chegam entre 3.500 e 4.000 passageiros ao país, e que mesmo com todas as boxes do aeroporto a funcionar – são 16 no total – “há uma exigência e uma procura muito forte”. “Significa que se nessas horas houverem trabalhadores que bloqueiam a entrada de quem nos procuram, estão a contribuir para criar dificuldades acrescidas, incompreensíveis para o regular funcionamento do aeroporto”, sublinhou. Já antes, o mesmo José Luís Carneiro tinha avançado que o Governo vai reforçar a integração dos agentes da PSP no apoio ao SEF, para garantir “uma resposta mais célere no encaminhamento para as boxes de serviço na primeira linha de apoio e entrada no país”.