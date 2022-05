​Ensino Superior. Sindicato lamenta que tutela ainda não tenha definido prioridades

O Sindicato do Ensino Superior lamenta que a tutela ainda não tenha definido prioridades para o setor.

No dia em que se realiza um Fórum sobre os problemas e dificuldades do setor, a presidente do sindicato diz à Renascença que gostaria de ter presente neste evento um representante da tutela.

Segundo Mariana Gaio Alves, com o passar do tempo vai esmorecendo o otimismo de um diálogo próximo. “As semanas vão passando e a nossa capacidade de pensar que podemos ser positivos sobre o que aí vem acaba por ficar um bocadinho abalada.”

A professora universitária atribui a ausência de alguém da tutela a uma eventual falta de definição de prioridades.

“Provavelmente ainda não definiram exatamente as suas prioridades. Já as deveriam ter definido, mas em todo o caso, é assim que estamos”, acrescenta.

O Fórum Ensino Superior e Ciência junta docentes, investigadores, associações académicas, representantes políticos, universidades e politécnicos e empresários para debater desafios e estratégias para o ensino superior e ciência.

A precariedade de investigadores e docentes, bem como as mudanças nas instituições de Ensino Superior são alguns dos problemas que mais preocupam o sindicato.