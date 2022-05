Subsídio de 60 euros chega esta sexta-feira às famílias vulneráveis

O apoio de 60 euros às famílias mais vulneráveis, criado para atenuar o impacto do aumento dos preços dos bens alimentares, é pago nesta sexta-feira a cerca de 280 mil famílias, segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho.

Em abril, o apoio chegou a 762.320 famílias que, em março, eram beneficiárias da tarifa social de eletricidade, mas o Governo decidiu depois alargar a medida aos beneficiários de prestações sociais mínimas que não estão abrangidos pela tarifa social.



Segundo a mesma fonte, o alargamento da medida resultará no pagamento do apoio a "mais de 280 mil famílias", sendo pago



No total, o apoio irá chegar assim a mais de um milhão de famílias.



Em 13 de abril, na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Governo previa que o apoio abrangesse 830 mil agregados familiares no total dos dois meses.



Segundo a proposta de OE2022, a medida terá um custo associado de 55 milhões de euros.





A atribuição do apoio é automática, sendo o pagamento efetuado referencialmente para a conta bancária, segundo a Segurança Social.