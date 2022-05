Almeida Costa. Quem é o candidato ao Constitucional que quer punir os jornalistas?

António Manuel de Almeida Costa licenciou-se a 17 de fevereiro de 1979 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), com a classificação de Muito Bom com Distinção e Louvor (dezoito valores). Foi assistente em Coimbra assim como também o foi na Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

Nasceu em setembro de 1955, na freguesia de Santo António dos Olivais, em Coimbra.

Em 2010, integrou o grupo de especialistas chamado a pronunciar-se sobre os projetos de alteração do regime do crime de corrupção e de introdução do delito de enriquecimento ilegítimo, então em debate, perante a «Comissão eventual para o acompanhamento político do fenómeno da corrupção e para a análise integrada de soluções com vista ao seu combate» da Assembleia da República, presidida pelo Deputado Dr. José Vera Jardim.

Em 12 de Dezembro de 2019, Almeida Costa foi eleito pela Assembleia da República para Membro do Conselho Superior do Ministério Público. A partir de 2021, passou a integrar o Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários (CEJ).

Antes em 1980 e 1982 foi membro das Comissões de Revisão do Código Penal, presididas pelo Professor Doutor Eduardo Correia, de cujos trabalhos viria a resultar o Código Penal de 1982.

Em 1984, concluiu o Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Em 1990, colaborou com a Comissão Ministerial, presidida pelo Professor Jorge de Figueiredo Dias, encarregada da revisão do Código Penal português de 1982 e de que viria a resultar a chamada Reforma de 1995.

Desde 1997, está-lhe entregue a regência das disciplinas de Direito Penal I e II na Faculdade de Direito do Porto, que acumulou, a partir de 2009, com a das cadeiras de Questões Fundamentais de Direito e Processo Penal I e II do Mestrado em Criminologia e, desde 2016, com a das unidades curriculares de Direito Penal e de Metodologias de Investigação e Practicum do Mestrado em Direito.

Durante cerca de sete anos foi o jurista da Comissão de Ética dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Participou anualmente, durante mais de vinte anos (até 2018 e 2016, respectivamente) nas pós-graduações do Instituto de Direito Penal Económico e Europeu (IDPEE) e do Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros (BBS), ambos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Entre as obras publicadas estão: “A burla no código Penal Português”, “O Funcionalismo Sistémico de NLuhmann e os seus reflexos no Universo Jurídico”, “ilícito Pessoal, imputação objetiva e comparticipação em Direito Penal”, “A falsificação de moeda, títulos equiparados e cartão de crédito”.