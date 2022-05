Lisboa. Carlos Moedas diz que radares não são "caça à multa"

“Penso que os radares devem ser preventivos e não punitivos. Devem ser algo que as pessoas sabem onde estão e estes radares vão estar totalmente assinalados, ou seja, as pessoas sabem que ali há um radar e que vão ter de respeitar uma determinada velocidade. Se não respeitarem, é uma escolha deles”, considerou Carlos Moedas nesta sexta-feira, à margem da cerimónia de assinatura do Acordo de Transportes Gratuitos entre a Câmara e os Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Na opinião de Moedas, “é uma atitude preventiva, é falar com as pessoas daquilo que são as regras, de certa forma, tratar com as pessoas de uma maneira diferente para prevenir e não punir. A caça à multa é punir e o meu estilo de governação não é esse”, garantiu.

Ciclovia sai ou não?

Noutro plano, o presidente da Câmara de Lisboa voltou a garantir que a decisão de retirar metade da ciclovia do lado direito da Avenida Almirante Reis foi tomada depois de ouvir “mais de 600 pessoas, incluindo vereadores da oposição, do PCP”.

Por isso, Carlos Moedas vai votar contra a nova proposta de consulta pública pedida pelo Bloco de Esquerda.

“Aquilo que eu decidi foi decidido com as pessoas. O Bloco de Esquerda agora vem e diz que quer uma nova consulta pública. Eu não estou de acordo, obviamente, porque já consultámos as pessoas”, sustenta.

“Mas, se for assim – e esta medida vem segunda-feira à reunião de Câmara – se isso for exigido pelos vereadores da oposição, eu vou votar contra, porque isso já foi feito. Sobre isso, há muito pouco a apontar-me”, declarou.