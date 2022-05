Greves em Lisboa. Metro começa a circular às 9h30 e comboios urbanos estão condicionados à tarde

Em declarações à Lusa, aquando da anterior paralisação, em 18 de maio, a sindicalista explicou que o pré-aviso de greve entregue pelos sindicatos tinha a ver com as condições de trabalho, mas também com "a falta de efetivos e o clima [instalado na empresa] por parte da direção relativamente aos trabalhadores".

De acordo com Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), a paralisação, a 10.ª desde o início do ano, assenta nos mesmos motivos das greves parciais realizadas em março, nos dias 14, 22 e 29 de abril e em 4 e 18 de maio.

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem uma nova greve parcial , entre as 5h00 e as 9h00, contra a falta de condições de trabalho na área operacional, devendo a circulação iniciar-se pelas 9h30.

A circulação dos comboios urbanos de Lisboa poderá ter "perturbações significativas" entre as 15h00 e as 24h00, devido a uma greve parcial dos trabalhadores que reivindicam melhorias salariais, não estando previstos serviços mínimos.

Numa nota divulgada no início da semana, a CP informou que, devido à "greve parcial convocada por uma organização sindical, para o período compreendido entre as 17h00 e as 21h00", poderão ocorrer "perturbações significativas na circulação dos comboios urbanos de Lisboa, com impacto previsto entre as 15h00 e as 24h00".

Ainda de acordo com a empresa, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social não decretou serviços mínimos para a greve, convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), reivindicando melhorias salariais.

Os clientes poderão obter informações sobre a circulação através da página da Internet da empresa ou da linha de atendimento (808 109 110, com custo de uma chamada para a rede fixa nacional), segundo a CP.

A greve parcial de hoje foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), tal como a paralisação que ocorreu na segunda-feira na zona urbana do Porto, entre as 5h00 e as 8h30.