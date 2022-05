Covid-19. Portugueses fazem mais de três mil testes em 48 horas

“De momento, não tenho relatos de dificuldades”, afirma. “Já estávamos preparados para poder aumentar o número de testes realizados; já no passado tínhamos demonstrado que tínhamos agilidade para ir acompanhamento as flutuações em termos de procura, portanto, as farmácias estão perfeitamente capacitadas para acolher mais testes, se for necessário”, garante.

No espaço de 48h00, foram realizados mais de três mil testes à Covid-19 com prescrição médica em Portugal.

O Governo cedeu aos pedidos, mas introduziu a necessidade de prescrição médica – ou seja, só pode fazer um teste gratuito à Covid-19 na farmácia quem tenha receita.

Segundo o Governo, baseado no que ouviu do grupo de trabalho criado para acompanhar a pandemia, o pico da sexta vaga de Covid-19 “já terá passado”. Por isso, não são esperadas novas medidas ou qualquer regresso a restrições antigas, declarou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros, na quinta-feira.

“Ontem, reunimo-nos com peritos e, muito provavelmente, o pico já terá passado, com algumas regiões e faixas etárias já com quedas visíveis”, afirmou. “A decisão foi manter as medidas em vigor”, adiantou, sublinhando que “o fim da obrigatoriedade da máscara não significa que não seja utilizada em situações de maior risco”.

Desde o início da pandemia, foram reinfectadas em Portugal mais de 230 mil pessoas com o novo coronavírus.

A taxa de reinfeção disparou neste mês de maio, representando nas últimas duas semanas mais de 10% de todos os novos casos registados, e o padrão evolutivo do vírus aponta para que que se caracterizam por fugir à imunidade.