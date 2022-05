Colisão e despiste para esplanada causa um morto e cinco feridos

Uma pessoa morreu esta sexta-feira e cinco ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância, seguida do despiste de uma das viaturas para a esplanada de um café, em Celorico da Beira.

Segundo fontes da proteção civil e da GNR, o acidente ocorreu pelas 17h34 na Estrada Nacional (EN) 17, na localidade de Carrapichana, no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda.

"Foi uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e uma ambulância do corpo de bombeiros de Gouveia que vinha para a Guarda com um doente. Foi uma colisão seguida de atropelamento de duas pessoas que se encontravam na esplanada de um café [situado à beira da estrada]", disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A fonte explicou que do acidente resultou uma vítima mortal (que se encontrava na esplanada do café), um ferido grave (que estava no mesmo local) e quatro feridos ligeiros (dois bombeiros, o doente que era transportado na ambulância e um ocupante do veículo ligeiro).

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à Lusa que após a colisão entre as duas viaturas, uma delas atingiu a esplanada do café, sem especificar qual.

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) daquela força de segurança, indicou.

Estiveram no local do acidente 28 elementos e 13 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Gouveia e Melo, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu e da GNR.

Para o local, segundo o CDOS da Guarda, também foi solicitada a presença de uma equipa de psicólogos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) para prestar apoio aos familiares da vítima mortal.