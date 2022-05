Varíola dos macacos. Mais nove casos registados esta quinta-feira põem total em 58

O número de casos de contaminação pelo vírus "monkeypox" em Portugal subiu para 58. De quarta-feira para hoje, quinta, foram registados mais oito casos que se juntam aos 49 contados há 24 horas.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a maioria das infeções foi notificada em Lisboa e Vale do Tejo. Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 23 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

A DGS indica que Portugal "está a encetar diligências no sentido de constituir uma reserva nacional de vacinas, através do mecanismo europeu".

De igual forma, através de especialistas da Comissão Técnica de Vacinação da DGS, está a ser estudada a eventual necessidade de administrar a vacina a contactos de casos confirmados e a profissionais de saúde, no contexto deste surto.