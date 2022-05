Trânsito na ponte da Régua condicionado até ao dia 3 de junho

A circulação na ponte da Régua vai manter-se condicionada, com corte ao trânsito durante a noite até dia 3 de junho, devido a trabalhos de inspeção e diagnóstico naquela infraestrutura, adiantou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) esclarece que, no âmbito da elaboração do projeto de reabilitação da ponte da Régua, está a realizar "trabalhos de inspeção e diagnóstico" que justificam o prolongamento dos condicionamentos em vigor.

A ponte da Régua sobre o rio Douro situa-se ao quilómetro 89,848 da Estrada Nacional 2 (EN2) EN2, na União de Freguesias de Peso da Régua e Godim no concelho de Peso da Régua, e União de Freguesias de Parada do Bispo e Valdigem no concelho de Lamego.

Para "garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores", aquela infraestrutura permanece condicionada ao trânsito durante o período noturno, com o corte total da circulação automóvel entre as 19h00 e 7h00.

"O desvio de itinerário está devidamente sinalizado e realiza-se pela barragem da Régua (Bagaúste)", adianta a IP, destacando que os condicionamentos devem permanecer até ao dia 3 de junho.

A IP solicitou a "melhor compreensão para os incómodos e inconvenientes que esta situação provoca" salientando que a intervenção visa a "melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores".