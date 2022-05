Ramos Pinheiro. A responsabilidade social "deve ser o pilar" da ação de todos

A responsabilidade social deve ser o pilar da ação de todos, desde os políticos a cada cidadão, considera o diretor do Conselho de Administração da Renascença.

No discurso de abertura da conferência "Pós-Pandemia, Recuperação e Resiliência do Pilar Social em ano de descentralização de competências", esta quinta-feira, José Luís Ramos salientou que "tem de se pensar nas pessoas porque são as pessoas o fulcro e o grande objetivo das nossas organizações".

"Vivemos num país em que nenhum de nós pode viver descansado enquanto 10, 15 ou 20% da população corre o risco de enfrentar ou já enfrenta o limiar da pobreza. A responsabilidade e a preocupação e o olhar sociais fazem parte do ADN da Renascença. Deve ser o pilar da abordagem de todos", assinalou.

Destacou que a responsabilidade dos media é "ligar a sociedade e articulá-la no debate" relativamente a temas que têm impacto na sociedade.

"Também a guerra já anuncia uma crise alimentar que terá efeito global. São temas que aliados à questão da pandemia e à importância da responsabilidade social devem animar-nos para debater", completou.

Um ano após a Conferência “Pandemia: Respostas à Crise”, a Renascença e a Câmara Municipal de Gaia voltam a associar-se para debater a recuperação e resiliência do pilar social.

Esta quinta-feira, entre as 9h00 e as 13h00, personalidades do setor social e autarcas de vários pontos do país reúnem-se no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia para debater medidas e respostas eficazes aos maiores desafios sociais Pós-Pandemia. Assista a este debate tão importante para o futuro de Portugal.