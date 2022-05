PSP detém três alegados membros de célula internacional de carteiristas

A PSP anunciou nesta quinta-feira a detenção de três homens suspeitos da prática de 25 furtos qualificados e 30 utilizações indevidas de cartão bancário. Têm entre os 47 e os 52 anos e são estrangeiros.

Oriundos do Leste da Europa, são alegadamente membros de um grupo itinerante que atua um pouco por toda a Europa.

A detenção ocorreu na sexta-feira, dia 20, no âmbito da operação “DZIEN DOBRY – Bom Dia”. Segundo o comunicado enviado nesta quinta-feira, os suspeitos encontravam-se na estação de comboios do Oriente (Lisboa) tendo sido detidos quando tentavam retirar carteiras a passageiros que entravam no comboio.

Em Portugal, a polícia tem registos deste grupo desde 2018 e estava sob investigação desde 2020, em especial por furto de carteiras em transportes públicos (sobretudo em estações ferroviárias) e uso indevido dos cartões bancários furtados (com os quais eram efetuados levantamentos de dinheiro e pagamentos).

O grupo “atuava com extrema itinerância, tendo começado em 2018 e 2019 apenas com uma visita ao nosso país, passando a duas visitas em 2020 e, já no ano 2021, passaram a visitar o nosso país de forma mais regular, visitas essas que eram feitas por curtos períodos de tempo", refere a PSP em comunicado.

No total, os detidos terão praticado um total de 55 crimes em Portugal, que terão rendido quase 42 mil euros.

Os 25 furtos de carteira e 30 utilizações indevidas de cartão bancário causaram um prejuízo total de cerca de 41.775 euros às vítimas.

Com estas três detenções, a PSP "desmantelou este grupo que estava ativo ao nível europeu e que fazia de Portugal um dos seus locais de atividade criminal".

Os detidos foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.