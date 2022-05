É o momento de reconhecer e investir na importância da rede informal em momentos de crise e não só, defende Rita Valadas, da Cáritas Portuguesa.

Na conferência "Pós-Pandemia, Recuperação e Resiliência do Pilar Social em ano de descentralização de competências", em Vila Nova de Gaia, esta quinta-feira, esta responsável salientou que a rede informal não existe porque há crise. "Existe e responde à crise", assinalou.

"Isso é o que permite à rede informal responder mais rápido do que a rede formal. Foi o que aconteceu na pandemia, como está a acontecer noutras situações agora. A rede informal é o olhar de quem está próximo, que consegue ver o que está a acontecer com mais facilidade do que quem está longe e a olhar para as coisas na sua globalidade. É o momento do reforço da importância da rede informal", sustentou.

Rita Valadas acredita que a o apoio social deve ser cada vez mais adaptado às pessoas e às necessidades de cada um. Importam "a proximidade com propósito capilar, o propósito social, a experiência no terreno, o conhecimento do território e a complementaridade".

"Haja uma qualquer crie, a rede informal está lá. Seja de cariz social, económico ou imobiliário", apontou.

Se houver um aumento dos rendimentos, poderemos interromper ciclos viciosos. Quando falamos em recuperação e resiliência é porque ainda não temos encontrado caminhos para as respostas sociais.

Quando se fala no abono de família, esquece-se que hoje em dia é tudo menos um apoio à natalidade. Estamos a furtar-nos de olhar de frente o problema. Não é porque já estão instalados determinados instrumentos que os devemos perpeturar.

Não é só o salário, não é só a habitação. Era muito simple se todos os problemas sociais tivessem uma solução associada. Vejo com esperança a aproximação que a transferencia de competências vai trazer.

