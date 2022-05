Detidos alegados autores da morte de jovem de 16 anos no Natal

A Polícia Judiciária deteve os alegados autores da morte de um jovem de 16 anos, na noite de Natal do ano passado, junto a uma discoteca de Lisboa.

A PJ localizou e deteve dois jovens que estiveram envolvidos na rixa, que aconteceu no exterior do Barrio Latino, na zona de Santos, e diz ter fortes indícios de que são os autores das agressões que viriam a provocar a morte do jovem.

Os detidos são suspeitos da prática de crimes de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada.

A detenção ocorreu na sequência de uma operação policial que envolveu 12 buscas domiciliárias e permitiu identificar de forma “cabal” os indivíduos intervenientes nos confrontos físicos ocorridos na madrugada do passado dia 24 de dezembro de 2021.

“Os factos ocorreram após o encerramento do estabelecimento, quando a vítima e um grupo de indivíduos, também portugueses, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos de idade, se confrontaram já no exterior. Resultante destes confrontos, a vítima foi agredida fisicamente e atingida com um golpe de arma branca que lhe veio a provocar a morte”, refere a Judiciária no comunicado enviado.

Os detidos serão presentes, ainda nesta quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para eventual realização de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.