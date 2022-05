Covid-19. Mais de 10% dos casos nas últimas duas semanas foram reinfeções

Mais de 230 mil pessoas já foram reinfetadas com Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia. A taxa de reinfeção disparou neste mês de maio, representando nas últimas duas semanas mais de 10% de todos os novos casos registados, e o padrão evolutivo do vírus aponta para que que se caracterizam por fugir à imunidade Segundo dados da Direção-Geral da Saúde fornecidos à Renascença, 27 pessoas foram infetadas pela Covid-19 por quatro vezes desde 2020 (menos de 0,001% dos casos), enquanto 2.720 estiveram infetadas três vezes (0,06% do total de casos) e mais de 227 mil foram reinfetadas pelo vírus da Covid-19 por uma vez (5% do total).

Na semana passada, a DGS passou a incluir dados relativos a reinfeções nos relatórios e publicações de monitorização da pandemia, acrescentando mais de 194 mil casos de reinfeção entre junho de 2020 e maio de 2022 aos números totais - uma taxa de reinfeção de cerca de 4,7% À Renascença, a autoridade de saúde revela que o número de reinfeções chegou esta segunda-feira aos 230 mil, tendo sido registados mais de 35 mil casos de reinfeções entre 337 mil casos confirmados nas últimas duas semanas, com a taxa de reinfeção a subir de 6% em abril para quase 10% entre os dias 11 e 23 de maio. Maio ainda não acabou e é já o segundo mês em que foram registadas mais reinfeções, apenas atrás de janeiro, que testemunhou o pico da quinta vaga da pandemia e mais de 80 mil casos de reinfeção. Ainda assim, a proporção de reinfetados é muito maior agora: 9,9%, em relação aos 6% registados na altura.

Reinfeções aumentam com a variante Ómicron Segundo o relatório divulgado pela DGS, a prevalência de casos de reinfeção ficou mais elevada no período em que a variante Ómicron se tornou mais frequente: desde que esta se tornou dominante, a taxa de reinfeção é de 6,1%, superior à proporção de cerca de 2% no período em que as variantes Delta e Alfa eram mais frequentes, e de apenas 0,35% no período da variante original, identificada em Wuhan, na China.

O documento da DGS revela ainda que é na região Norte que se têm registado mais reinfeções da Covid-19 nas últimas semanas e que a faixa etária dos 20 aos 40 anos é a única que regista uma taxa de reinfeção acima dos 10%.

“Vírus está a fugir à imunidade, mas não causa doença mais grave” À Renascença, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes explica que a probabilidade de reinfeção aumenta significativamente devido à queda do nível de anticorpos a partir do quarto ou quinto mês após uma primeira infeção. “Mais de metade da população e já todos foram vacinados, mas a probabilidade de ser reinfetado depende muito de quanto tempo passou desde que a pessoa teve a última infeção ou a última dose da vacina. Há um decaimento dos anticorpos que é mais intenso a partir do quarto, quinto mês. E, a partir do momento em que estão com uma concentração muito baixa e a pessoa entra em contacto com uma variante ou sub variante da Ómicron, a probabilidade de ser reinfetado é significativa”, diz o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A diferença da Ómicron para outras variantes é que parece fugir ao padrão de sazonalidade que caracteriza outros coronavírus, tornando mais provável o aparecimento de vagas durante o verão e tempos mais quentes. No entanto, Carmo Gomes explica que, embora o vírus esteja a evoluir, “não causa doença mais grave”. “A má notícia é que, ao contrário de outros coronavírus e de vírus que causam infeções respiratórias, este não parece ter uma sazonalidade muito marcada. A boa notícia é que o vírus está a evoluir de forma a fugir à nossa imunidade, e portanto pode-nos reinfetar, mas não causa doença mais grave”, esclarece.