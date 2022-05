70% dos idosos em Portugal sentem-se sós

Em Portugal, mais de dois terços dos idosos sentem-se sós. “Os números de que dispomos indicam que a solidão atinge 70% das pessoas com mais de 65 anos”, indica à Renascença Adalberto Dias de Carvalho, presidente do Observatório da Solidão.

“O fenómeno tende a crescer à medida que envelhecemos”, acrescenta o mesmo responsável, que faz parte do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, no Porto.

As causas são múltiplas, diz o professor universitário, mas é nas cidades, onde se perderam as relações de vizinhança, que há mais tendência para que as pessoas se sintam sós.

“Sabemos que nas sociedades urbanas há situações de proximidade física que, muitas vezes, não correspondem a relações de amizade, de troca de experiências e de convívio”, aponta Adalberto Dias de Carvalho, acrescentando que a viuvez e a reforma são também fatores que podem conduzir a um sentimento de solidão.

"A perda de familiares, de amigos faz com que muitas pessoas olhem à sua volta, não tenham ninguém... e se sintam sós."

Sublinha ainda que, em alguns casos, a solidão pode ser procurada como um tempo propício à criatividade ou crescimento, mas não é a essa solidão que se refere. “A solidão tem a ver, sobretudo, com a perceção ou receio que alguém tem de não ser reconhecido pelos outros, e com a experiência de os outros não o considerarem, pedindo a sua opinião ou colaboração. É a sensação da inutilidade pessoal.”