Técnicos de reinserção dos serviços prisionais desconvocam greve

Os técnicos de reinserção social dos serviços prisionais desconvocam greve que estava marcada para os dias 27, 28 e 29 de maio e que prometia impactos não só nas prisões, mas sobretudo nos centros educativos.

Depois de uma reunião no Ministério da Justiça, com o secretario de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Costa, o Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que iria pela primeira vez realizar uma greve, recebeu garantias de que o executivo iria tentar resolver as reivindicações de atualização salarial.

Perante a abertura do ministério de Catarina Sarmento e Castro para ajudar a resolver os problemas apontados, o sindicato dos técnicos de reinserção social decidiu desconvocar a greve de três dias.