Mais de 200 vinhos na maior edição de sempre do Évora Wine

Dedicado sobretudo aos vinhos, regressa esta quinta-feira, dia 26, o Évora Wine, um certame que vai para a sétima edição, depois de dois anos sem se realizar por causa da pandemia.

O palco volta a ser a sala de visitas da capital do Alentejo central, a Praça do Giraldo, que este ano vai contar com um recorde de 40 produtores vitivinícolas e mais de 200 vinhos em prova.

De acordo com os promotores, esta “será a maior edição de sempre”, esperando-se que passem pelo evento cerca de sete mil pessoas.

O Évora Wine, que aconteceu pela primeira vez em 2014, pretende “dar a conhecer o melhor do Alentejo, desde o vinho ao turismo, passando pela cultura e gastronomia”, indicam os parceiros, Turismo do Alentejo, Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Confraria dos Enófilos do Alentejo e Câmara Municipal de Évora.

O evento, com entrada livre, abre esta quinta-feira com a iniciativa “Andanças do vinho e do petisco”, com passagem por alguns restaurantes e prova de vinhos da região, harmonizados com petiscos.

Um jantar denominado “Celebrar o Alentejo”, no qual vão ser atribuídos pelo Évora Wine, prémios a personalidades que se destacaram nos setores do vinho, turismo e cultura alentejana, encerra o primeiro dia.

No dia 27, há uma palestra sobre sustentabilidade do setor, com o presidente da CVRA, Francisco Mateus, seguindo-se a sessão oficial de apresentação do filme biográfico sobre o engenheiro Francisco Colaço do Rosário, intitulado “Terroir – o Alentejo, as suas castas e o homem que pensou os vinhos”.

Provas de vinhos e petiscos alentejanos, atuações musicais e dois ‘showcooking’, são, entre outras, iniciativas previstas para estes três dias de Évora Wine.