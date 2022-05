Guardas-florestais da GNR em greve de 24 horas

Os guardas-florestais da Guarda Nacional Republicana realizam hoje uma greve de 24 horas. Entre as exigências apresentadas ao governo está a aprovação de uma tabela remuneratória especifica e a atribuição de suplementos remuneratórios.

Segundo Elisabete Gonçalves da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), a paralisação, que coincide com o Dia nacional do Guarda Florestal, surge face à “ausência de resposta do Ministério da administração Interna (MAI)”.

A dirigente sindical recorda que a FNSTFPS esteve reunida, na semana passada, com o ministro da Administração Interna, mas que não foi assumido qualquer compromisso, exceto a garantia de uma nova reunião dentro de três semanas.

Entre as reivindicações dos guardas-florestais está a aprovação da tabela remuneratória específica para a carreira, atribuição dos suplementos remuneratórios de função e de escala de serviço, definição da autonomia operacional do corpo de guardas-florestais do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA/GNR) e melhoria das condições de trabalho no que toca aos uniformes e viaturas.

Atualmente, a GNR conta com cerca de 500 guardas-florestais ao serviço, que têm como missão fiscalizar e investigar os ilícitos nos domínios florestal, caça e pesca.