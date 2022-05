Covid-19. Portugal já entrou no pico da sexta vaga

Portugal está “muito provavelmente” a entrar no pico da sexta vaga da pandemia e não chegará, nem perto, à média de 60 mil casos diários que a ministra da Saúde, Marta Temido, previu na semana passada para o final deste mês de maio.

A conclusão foi avançada pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que aponta, em declarações à Renascença, que a média diária de casos na última semana foi de cerca de 27 mil e “não vai chegar sequer aos 35 mil”.

“Neste momento, já desacelerámos a subida e estamos, muito provavelmente, a entrar no pico desta vaga. Portanto, não vamos chegar àqueles números de 50mil/60 mil casos de média diária. Não quer dizer que não haja um dia ou outro que possa ter mais, mas a nossa média diária está neste momento em 27.380 casos e não vai chegar sequer aos 35 mil. Portanto, estamos agora a entrar no pico desta vaga”, diz o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A incidência da pandemia a sete dias está atualmente nos 1.835 casos por cada 100 mil habitantes, tendo registado duas descidas nos últimos três dias, com o pico a ter acontecido, até ao momento, na passada sexta-feira, 20 de maio, em que a média diária de casos chegou aos 27.594.

Ainda assim, Carmo Gomes admite não saber por quanto tempo poderá o país “pairar no pico”, apontando que períodos como o de Santos Populares, em junho, podem causar um “recrudescimento da infeção”, com a estabilização do número de casos a ser precedida por uma descida do número de casos, como aconteceu noutros países.