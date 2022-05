Covid-19. Governo admite alargar quarta dose a grupos mais vulneráveis

O Governo está a ponderar alargar no final do verão a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a grupos mais vulneráveis, como grávidas e profissionais de saúde.

Até agora a segunda dose de reforço só tem sido dada a pessoas a partir dos 80 anos, mas no final do verão o grupo deverá ser alargado, admite o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“Estamos também a planear já a vacinação sazonal para o final do verão e para o início do outono/inverno e, aí sim, muito provavelmente, com faixas elegíveis concomitantemente com aquelas que eram as faixas elegíveis da gripe e, aí sim, podendo baixar a faixa etária abaixo dos 80 anos e para outros grupos prioritários, como grávidas.”

Perante o aumento do número de casos e mortos com Covid-19, o secretário de Estado da Saúde apela à responsabilidade individual para o uso de máscara.

Lacerda Sales descarta para já novas medidas, mas admite que elas podem surgir com o andamento da pandemia.