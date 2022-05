"Como é que eu quero ser tratado quando for velho? Vemos os idosos como um fardo"

“A pandemia mostrou quão prevalente é o idadismo [discriminação em função da idade, especialmente das pessoas mais velhas] na nossa sociedade”, diz Marta Carmo, jurista da Associação Portuguesa de Apoios à Vítima (APAV), em entrevista à Renascença.



Marta Carmo considera que “o idadismo esteve presente na linguagem utilizada durante as fases mais críticas da pandemia com a tomada de algumas decisões sobre quem era testado ou recebia tratamento, apenas com base na idade cronológica. Em Portugal e ainda mais noutros países”.

A responsável pelo Projeto “Portugal Mais Velho” é ainda mais clara quando lembra que, antigamente, as pessoas idosas eram vistas como as mais importantes numa comunidade, as mais sábias, as mais experientes, um pilar da família.

“Entretanto, houve uma inversão desse pensamento e, de facto, como sociedade, vemos as pessoas idosas como um fardo: é a população ativa que está neste momento a trabalhar para sustentar esta camada da população com as reformas; são pessoas frágeis, dependentes e doentes. É uma visão muito negativa das pessoas mais velhas, o que faz com que o seu papel na sociedade em geral e nas famílias, em particular, tenha diminuído.”

Marta Carmo frisa que estamos a falar de um grupo populacional cada vez maior (pelo envelhecimento da população), mas que não tem voz política nem tem direito à escolha na sua família. Acaba por perder relevância social e torna-se, obviamente, um grupo mais vulnerável a situações de “abandono, isolamento e violência”.