Barcos vão parar entre o Barreiro-Terreiro do Paço esta tarde

As ligações fluviais da Transtejo/Soflusa, entre Lisboa e o Barreiro, deverão estar interrompidas temporariamente entre as 12h30 e a as 15h35, desta quarta-feira, devido a um plenário de trabalhadores convocados pelos sindicatos.

Segundo as empresas, a paralisação vai obrigar ao encerramento dos terminais e estações, no período indicado, por questões de segurança.

O plenário foi agendado pelo Sindicato dos Trabalhadores Fluviais para apresentação aos trabalhadores da proposta das empresas de aumento salarial na ordem dos 0,9%, valor que a estrutura sindical considera insuficiente tendo em conta a inflação.

Na terça-feira, os barcos não circularam entre Cacilhas e o Cais do Sodré, entre a Trafaria/Porto Brandão para Belém, entre o Seixal e o Cais do Sodré, e no Montijo.