Trinta e sete arguidos em caso de fraude e desvio de fundos europeus

Um total de 37 pessoas e empresas foram constituídos arguidos no âmbito da Operação Showroom, que investigada alegadas fraudes e desvio de fundos europeus, avança a Polícia Judiciária (PJ).

"Na sequência das diligências, foi apreendida vasta documentação e outros elementos de prova, tendo em vista a sua análise, bem como foram constituídos 37 arguidos, 21 pessoas singulares e 16 pessoas coletivas", indica a PJ, em comunicado.

"Em causa estão factos relacionados com projetos suscetíveis de cofinanciamento pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através dos apoios diretos à Internacionalização das PME, no âmbito do Portugal 2020, que envolvem incentivos superiores a 3 milhões de euros.”



A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou hoje 54 buscas de norte a sul do país.