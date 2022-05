Temos uma “Constituição bastante antiquada” quanto às Forças Armadas

“A Constituição portuguesa é bastante antiquada. Diz que as Forças Armadas devem intervir apenas quando as ameaças são externas. Ora, muitas vezes, devem intervir quando as ameaças são internas em questões críticas de segurança interna ou até de proteção civil”, afirma à Renascença Bacelar Gouveia, para quem mais do que nunca faz agora sentido uma revisão geral constitucional em matéria militar.

Nesta terça-feira, o constitucionalista lança um novo livro intitulado “Defesa Nacional e Forças Armadas – uma perspetiva do Direito Militar da Segurança em Estado Constitucional Democrático”. Trata-se de uma obra de avaliação e crítica, “aberta ao trabalho depois de um período de estagnação com a troika e com a geringonça”, sendo agora altura de voltar às reformas. E uma delas é a da segurança nacional.

Na opinião deste especialista – também presidente do Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) – falta um conceito de segurança nacional na Lei Fundamental.

“O Direito Militar é uma matéria pouco estudada, mas cada vez tem mais importância, até porque as ameaças aos Estados vêm de todos os lados e as Forças Armadas têm papel importante e têm de estar equipadas e com um bom enquadramento jurídico”, sublinha.