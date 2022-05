Taxa de mortalidade materna ao nível mais alto dos últimos 38 anos

A taxa de mortalidade materna atingiu em 2020 os 20,1 óbitos por 110 mil nascimentos, o nível mais alto dos últimos 38 anos. A Direção-Geral da Saúde está a investigar.

Dezassete mulheres morreram devido a complicações da gravidez, durante o parto ou no puerpério (42 dias após o parto).

Segundo as séries do Instituto Nacional de Estatística (INE) uma taxa superior de mortalidade materna foi registada em 1982, com 22,5 óbitos por 100 mil nados-vivos.



"Quando se mantém ao longo de vários anos começa a ser uma situação preocupante", diz o diretor do departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, que integra a Comissão de Acompanhamento da Mortalidade Materna. "A primeira coisa a fazer é investigar aprofundadamente qual é a causa, pois só assim se podem ter soluções. Precisamos de fazer esta avaliação com seriedade e de forma sistemática, como muitos outros países europeus fazem, avaliar de uma forma confidencial estas situações trágicas", defende em declarações à Renascença Diogo Ayres-de-Campos.

O que poderá justificar estes números? “Há três hipóteses possíveis: temos tido mais grávidas que vêm de países africanos de expressão portuguesa, que às vezes vêm em situações mais complicadas; também temos tido um maior número que mulheres com doenças graves que se aventuram na gravidez; pode ser devido a alguma degradação dos cuidados obstétricos a nível nacional, não só ao nível das instalações, como também de algumas dificuldades nas equipas.”



Para o médico, "os cuidados obstétricos, que se degradaram, têm de ser repensados".

De acordo com o Jornal de Notícias, a Direção-Geral da Saúde criou uma comissão multidisciplinar para estudar e acompanhar as mortes maternas e a morbilidade materna grave, que inclui peritos de obstetrícia, medicina interna, anestesiologista, entre outros.

A DGS adianta que "desde o início deste ano, foi atribuída prioridade de codificação às mortes maternas, para que o processo de investigação através de um inquérito epidemiológico possa ser o mais célere possível para garantir maior qualidade da informação necessária ao estudo e investigação do fenómeno".



Refere igualmente que está ainda a "ser estudada a forma de vir a implementar, no futuro, um instrumento de monitorização dos episódios de morbilidade materna grave".