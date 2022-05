Sobe para 39 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal

Aumenta de 37 para 39 o número de casos confirmados de varíola dos macacos em Portugal, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria das infeções provocadas pelo vírus Monkeypox "foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve", refere a DGS, em comunicado enviado à Renascença.

Todos os casos confirmados de Monkeypox são de homens entre os 27 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

Aguardam-se resultados laboratoriais relativamente a outras amostras, sublinha a DGS.

Os novos casos, confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), "mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis e em ambulatório".

Estão em curso os inquéritos epidemiológicos dos casos suspeitos que vão sendo detetados, com o objetivo de identificar cadeias de transmissão, potenciais novos casos, respetivos contactos e ainda eventuais locais de exposição, adianta a Direção-Geral da Saúde.

"Os indivíduos que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem procurar aconselhamento clínico", recomenda, as autoridades sanitárias.

Estas pessoas, quando se dirigirem a uma unidade de saúde, devem cobrir as lesões cutâneas e evitar contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto estiverem presentes as lesões cutâneas, em qualquer estadio, ou outros sintomas.

A DGS continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias, refere o comunicado.