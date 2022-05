Ponte Vasco da Gama cortada de terça para quarta-feira

O tráfego na Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, vai estar interrompido na noite de terça para quarta-feira, das 00h00 às 06h00 da manhã, devido à realização de trabalhos que estão a decorrer na infraestrutura, informou a Lusoponte.

Como alternativa, a empresa sugere a utilização da Ponte 25 de Abril, "cumprindo as restrições impostas nesta travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas [permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00]".

A "interrupção total de tráfego" na noite de terça para quarta-feira "decorre da necessidade de verificações topográficas no âmbito dos trabalhos a decorrer nesta ponte", lê-se ainda na nota enviada pela Lusoponte.