Falha técnica nos terminais de jogos da Santa Casa

Uma "falha técnica" está esta terça-feira a impedir o registo dos boletins dos jogos sociais da Santa Casa nos terminais espalhados por todo o país.

"A resolução do problema está em curso com todos os esforços a serem envidados para que seja no mais curto espaço de tempo possível", esclareceu fonte da Santa Casa.

A aplicação e o site do Departamento de Jogos da Santa Casa também estiveram "em baixo", mas já voltaram a funcionar.

Contactada pela Renascença, fonte da Polícia Judiciária (PJ) adianta que não foi recebida qualquer queixa relativamente a um alegado ataque informático.