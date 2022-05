Ministro da Cultura vai às festas taurinas da Azambuja

A tradicional Feira de Maio, no concelho da Azambuja, está de volta ao formato presencial, após dois anos de paragem por causa da pandemia, e contará este ano com a presença de dois elementos do Governo.



Numa nota de agenda, a autarquia confirma que os “ministro da Cultura e Secretário de Estado da Administração Local marcam presença na Feira de Maio de Azambuja 2022”.

Apresentada como “a mais castiça das Festas Ribatejanas”, a bicentenária Feira de Maio vai decorrer, entre 25 e 30 de maio, “com mais um dia de festa do que é hábito”, indica a câmara.

Na apresentação do Orçamento do Ministério da Cultura no parlamento, o ministro Pedro Adão e Silva disse não ser aficionado pela tourada, mas advertiu que não contassem com ele “para censurar” esta tradição cultural. Sabe-se, agora, que vai estar presente no domingo, dia 29, naquele que é descrito como o “momento mais solene da feira”

O ministro será o convidado de honra na “tradicional homenagem ao campino, que terá lugar pelas 9h30, na Praça do Município”. No programa das festas, a autarquia explica que “este ano, todos os campinos terão o seu valor publicamente reconhecido na homenagem a José Joaquim Rodrigues da Silva “Mimoso”, um dos campinos que há mais anos participa na Feira de Maio e que tem dedicado a sua vida à criação do toiro bravo”.

Haverá ainda um “segundo momento” na cerimónia, com a entrega do “Pampilho de Honra gravado com o nome do antigo campino Joaquim Luís Vicente”. À tarde, pelas 17h acontece a “Tradicional Corrida de Toiros à Portuguesa, na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa. O cartel 2022 conta com os cavaleiros Manuel Telles Bastos, Marcos Bastinhas, Duarte Pinto, Andrés Romero, Parreirita Cigano e o praticante Joaquim Brito Paes”.

Já as “pegas estarão a cargo do grupo de Forcados Amadores de Azambuja, capitaneados por Nuno Matos, que pegam em solitário, no âmbito das comemorações do 55.º aniversário do grupo. Nesta corrida será homenageado um dos antigos cabos, Francisco Vassalo”.

Na semana em que morreu um jovem, numa larga de touros na Moita, e numa altura em que o PAN continua a insistir com o fim desta tradição cultural, o Governo faz-se ainda representar nesta Feira de Maio, na Azambuja pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território.

Carlos Miguel participa na cerimónia de inauguração oficial, na quinta-feira, dia 26, feriado municipal, pelas 17H. O governante assistirá ao desfile da “fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, de vários campinos e elementos das tertúlias”, indica a autarquia.

Previstas ao longo dos dias da feira estão “seis largadas de toiros”, escreve a autarquia no programa das festas, considerando que “continuam a constituir a grande atração do evento (dia 25 / 22h00; dia 26 / 19h00; dia 27 / 22h00; dia 28 / 19h00; dia 29 / 10h30; e dia 30 / 18h30), fazendo as delícias dos mais aficionados e dos milhares de visitantes”.

Recorde-se que no passado, esta tradicional feira ligada à tauromaquia e as artes equestres já contou com a presença de elementos do Governo, nomeadamente os secretários de Estado da Proteção Civil e o do Desenvolvimento Regional, mas nunca um ministro da Cultura – confirmou a Renascença junto de fonte da autarquia.

No programa da festa, pode ler-se que “serão seis dias recheados de festa brava e afición, onde não vão faltar atividades equestres, taurinas, animação popular e muita música”. No programa de espetáculos estão previstas as atuações de Toy e dos Expensive Soul.