JMJ contribui para a promoção turística de Portugal, diz presidente da Associação de Hotelaria

“Será, seguramente, um grande evento para Portugal. E um evento também com fortes impactos para a hotelaria e turismo, imediatos e futuros”, diz Bernardo Trindade, presidente da AHP – Associação de Hotelaria de Portugal – em entrevista à Renascença, sobre a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa e Loures, de 1 a 6 de agosto do próximo ano.

Recentemente eleito para um mandato de dois anos, Bernardo Trindade justifica o “impacto imediato”, com a presença de 3.000 jornalistas, 800 bispos e cardeais, mais de um milhão de jovens.

“O que a história das Jornadas nos tem dito é que, depois, um quarto desses jovens, circula para conhecer o país. Este evento tão importante a vários níveis, não se confina ao espaço em que se realiza. Vai ser um momento importante para a afirmação de Portugal enquanto destino turístico e vai despertar o interesse de muita gente para visitas futuras”.

Um evento em que a Associação também já está envolvida. Através da plataforma on-line Click2Portugal.com, os associados da AHP registam-se e promovem as suas unidades hoteleiras. A reserva pode ser feita através do link para o site do hotel escolhido pelo cliente.

Bernardo Trindade sublinha ainda o facto da AHP estar a fazer uma parceria com uma entidade (Igreja) que, “pela sua credibilidade também ajuda na promoção de Portugal enquanto destino turístico de qualidade e seguro”.

Congressos, festivais e grandes eventos estão de regresso

A hotelaria das grandes cidades como Lisboa e Porto foi a que mais se ressentiu com a pandemia de COVID-19 e os confinamentos. Até 2019, Portugal foi conquistando a realização de vários congressos e eventos de nível mundial, com destaque mediático para o Websummit e que enchiam as unidades hoteleiras, especialmente das duas cidades e arredores. Significativo ao nível de receita também porque boa parte era agendada para as épocas baixa ou média, quebrando assim alguma sazonalidade.

O “turismo de eventos e negócios” foi ganhando cada vez mais peso, que a pandemia abateu. Agora, com o alívio das restrições, os webinars do período pandémico já dão lugar a encontros presenciais.

“Com a reabertura e com a redução das restrições, as pessoas voltaram a querer estar juntas, a poder tocar-se, a poderem dialogar de forma mais espontânea. E estamos a sentir, de facto, um regresso importante ao nível das reuniões e dos grupos nas nossas unidades, um pouco por todo o país. Esta evolução vai-se sentindo mês após mês, a confiança vai-se ganhando e nesse segmento também já se sente alguma recuperação”, diz Bernardo Trindade.

Para o hoteleiro, Portugal está a colher o fruto do trabalho feito até 2019 (e mesmo durante a pandemia) de requalificação do destino, preparação das infraestruturas e melhoria as unidades hoteleiras para receber estes segmentos de negócios, congressos e eventos.