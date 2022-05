Covid-19. Portugal torna-se líder mundial em mortalidade

Segundo os números da DGS, foram registadas 31 vítimas mortais na sexta-feira, 34 no sábado e 36 no domingo, subindo a mortalidade para 22,2 óbitos por milhão de habitantes em sete dias, segundo o portal Our World in Data, ultrapassando a Finlândia, que regista 22 mortes por milhão de habitantes.

Na última semana foram registadas 219 vítimas mortais da Covid-19 em Portugal, o número mais alto em três meses, precisamente desde 23 de fevereiro.