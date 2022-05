Covid-19. Hospital de São João mantém nível de contingência

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) decidiu nesta segunda-feira manter o nível 2 de contingência para a Covid-19.

A informação foi avançada por comunicado e confirmada pelo diretor do Serviço da Unidade Autónoma de Gestão (UAG) da Urgência e Medicina Intensiva do hospital.

Aos jornalistas, Nelson Pereira justifica a medida com “uma gestão criteriosa do número de vagas durante o fim de semana e uma diminuiçção muito ligeira, mas diminuição, da procura ao serviço de Urgência nestes últimos dois dias”.

“Neste momento, temos 104 doentes com Covid internados, 11 dos quais em cuidados intensivos, e foi possível manter toda a atividade programada, apesar destes números”, adiantou.

“Neste contexto, ficou decidido que não se justificava a alteração do plano de contingência”, concluiu, não afastado a alteração da norma se as circunstâncias se alterarem, nomeadamente com as festas e eventos previstos para os próximos tempos.